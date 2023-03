Motta d’Affermo, convegno sul ruolo socio-economico delle donne per celebrare l’8 marzo

Si è tenuto nel comune di Motta d’Affermo, nella frazione marinara di Torremuzza Il convegno “L’importanza del ruolo delle donne nello sviluppo socio-economico dei piccoli centri”, voluto dalla Pro Loco di Motta d’Affermo per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne.

Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Motta D’Affermo, l’Assessore Maria Rosa Di Prima, il Presidente del Consiglio Angela Marinaro, il Vice Presidente del Consiglio Vincenza Stella, il Capo Gruppo di minoranza Angelo Marinaro e i consiglieri Giuseppe Lidio Adamo e Carmelo Giannì.

Il Presidente della Pro Loco, Antonino Noto, ha introdotto i lavori evidenziando, tra le altre cose, la necessità della costruzione di una comunità dal punto di vista sociologico che deve andare di pari passo con la valorizzazione del territorio come contributo allo sviluppo turistico. Ma non ci può essere sviluppo, in senso lato, se non si passa necessariamente dal riconoscimento della figura femminile come elemento di concretezza e fantasia.

Importanti contributi sono arrivati dall’Avv. Maria Letizia Pettineo, Responsabile dello sportello antiviolenza “Diana” della CO.TU.LE.VI. di Acquedolci, che con esempi concreti ha raccontato la quotidiana attività svolta a supporto di tutte le donne del territorio nebroideo e dalla Prof.ssa Graziella Ribaudo, Presidente FIDAPA Sezione Mistretta – che partendo dalla “Carta dei diritti della Bambina” ha ipotizzato come si possa arrivare all’attuazione delle pari opportunità.

Punto di contatto tra tutti gli interventi è l’assoluta necessità di formazione specifica, indispensabile per garantire la riuscita di qualunque attività imprenditoriale, che passi anche attraverso la modifica dei programmi scolastici.