Manutenzione sulla A20, cantieri da Villafranca a Buonfornello per tutto il 2023

Continuano i disagi per gli automobilisti in transito sulla A20 Messina-Palermo. Con un’ordinanza entrata in vigore ieri, 8 marzo, il Cas ha predisposto un intervento urgente di manutenzione, in programma fino alla fine dell’anno, nel tratto compreso fra Villafranca Tirrena e Buonfornello, in entrambe le direzioni di marcia.

Ad occuparsi della manutenzione sarà la ditta “Leggio impianti srl” di Olivieri. Si tratta di lavori riguardanti gli impianti elettrici, di illuminazione, delle cabine elettriche delle gallerie, degli svincoli, dei fabbricati-caselli ed uffici e degli impianti di ventilazione dei trafori. Il tratto interessato sarà compreso fra il km 20+516 e il km 183+100.

Se necessario, come stabilisce l’ordinanza, si procederà alla parzializzazione della carreggiata tramite chiusura alternata della corsia di emergenza, di marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni di marcia e sui relativi svincoli e pertinenze, sia di giorno che di notte.

Rimane per il momento chiuso al transito il tratto della A20 compreso fra Patti e Brolo in direzione Palermo, a causa della caduta di calcinacci dal tetto della galleria Calavà.