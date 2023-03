Colpo di carabina verso un appartamento. Shock per due studentesse a Palermo

Una vicenda dai contorni inquietanti quella che riguarda un colpo di carabina sparato questa mattina dal palazzo di fronte verso un appartamento al quinto piano di via D’Annunzio a Palermo, nel quartiere Unità d’Italia, a pochi passi da via Libertà. Sotto shock due ragazze, entrambe studentesse universitarie fuori sede, che hanno affittato l’appartamento.

Secondo l’Agenzia Ansa Sicilia, sembra che il proiettile sia entrato in casa perforando il vetro-camera di una porta finestra della camera da letto della più giovane delle due inquiline, che in quel momento si stava truccando. La ragazza avrebbe avvertito il rumore e per pochi centimetri il proiettile, finito contro il muro e poi sul pavimento, non l’avrebbe colpita. Sembra che il proiettile, passando attraverso il vetro, abbia perso forza e velocità.

Le due giovani hanno dato l’allarme, chiamando il portiere dello stabile e le forze dell’ordine. Sul posto le volanti della Questura e gli specialisti della polizia scientifica, per i rilievi tecnici. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato sparato da una carabina ad aria compressa. L’ipotesi più probabile pare possa essere che il colpo di carabina sia partito dal palazzo di fronte. “La polizia, in attesa della relazione della scientifica sulla traiettoria del proiettile e sul tipo di arma che ha sparato, ha sentito la ragazza, il portiere del palazzo e ha acquisito tutti i filmati delle telecamere di via D’Annunzio.” riferisce Ansa.