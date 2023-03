Capo d’Orlando – Colombe pasquali, tra sicilianità e design: il brand creato dagli studenti del Liceo Artistico

Profumi e colori di Sicilia in vista della Santa Pasqua. Il dolce simbolo della rinascita cristiana è sicuramente la Colomba, creata ad arte dai maestri pasticcieri di tutta Italia.

Non solo il dolce: ad attirare i compratori c’è anche il design della scatola, elemento fondamentale per il marketing.

Gli studenti del Liceo Artistico di Capo d’Orlando sono stati coinvolti in un progetto entusiasmante: creare un disegno che unisca passione e sicilianità, grazie alla collaborazione con il marchio “Sapore di Sale”,