San Filippo del Mela: In vista dell’elezioni amministrative si intensificano gli incontri

Il 28 e 29 maggio 2023 si vota anche a San Filippo del Mela e questo è il periodo di programmazione per formare le liste e scegliere il probabile futuro primo cittadino.

Dopo le dichiarazioni di Carmelo Famà, ex portavoce del gruppo Calogero Leanza, che si sta allontanando dai vari movimenti che si stanno formando aspettando un progetto a lui ideale e quelle dell’attuale Sindaco che ai microfoni di Antenna del Mediterraneo ha annunciato di essere pronto a continuare il suo mandato e a ricandidarsi, è uscito un manifesto realizzato dai gruppi civici “Alternativa progetto comune San Filippo del Mela” e “Insieme è meglio”.

I due gruppi comunicano che dopo incontri proficui hanno stabilito sulla base di linee programmatiche che alle prossime elezioni amministrative si presenteranno agli elettori con una lista civica unica e invitano a tutti i rappresentanti della società civica, associazioni e semplici cittadini, che non si riconoscono nell’operato dell’attuale amministrazione comunale, a unirsi per contribuire alla definizione di un programma amministrativo in grado di rilanciare il comune.

Nelle due liste civiche ci sono i politici di lungo corso del comune di San Filippo del Mela come il Dottor Giuseppe Cocuzza, Pippo Recupero, Pasquale Aliprandi e Massimo Ragno e la ex vice sindaco dell’amministrazione Gianni Pino, dimessasi due mesi fa, Antonella Di Maio.

Adesso resta da capire dove si collocheranno i vari gruppi politici e movimenti esistenti sul territorio che rimangono alla finestra in attesa di una giusta collocazione.