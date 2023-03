Rocca di Capri Leone, incontro sulle comunità energetiche in Sicilia

Lo stato di attuazione delle comunità energetiche in Sicilia. Di questo si discuterà venerdì 10 marzo 2023, alle ore 16.30, presso il salone parrocchiale Santo Giovanni Paolo II di Rocca di Capri Leone.

All’incontro, organizzato dal Gal Nebrodi Plus, interverrà Domenico Santacolomba, dirigente regionale del Servizio 1 – pianificazione e programmazione energetica. Il GAL Nebrodi Plus ha intrapreso un’utile collaborazione con l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina e con il suo commissario Giovanni Rovito, per innescare un coinvolgimento attivo dei cittadini che versano in uno stato di povertà energetica e al fine di individuare un utilizzo produttivo dei lastrici solari dell’istituto.

Allo stato attuale l’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha esitato ben 104 decreti di finanziamento destinati ai comuni e si appresta a firmare altri 200. Si attende, infine, una rimodulazione e l’apertura di un nuovo bando per quei comuni rimasti esclusi dalla prima finestra di partecipazione. L’incontro sarà preceduto dal saluto istituzionale del sindaco di Capri Leone Bernardette Grasso e del presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna.