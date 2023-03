Capo d’Orlando – L’importanza della prevenzione in ambito oculistico. Scuole e Lions in prima linea

Prevenire ed individuare precocemente l’ambliopia, riduzione della capacità visiva di un occhio più o meno marcata, meglio conosciuta come “occhio pigro” per i bambini. E’ questo l’obiettivo del service provinciale Sight for Kids del Lion’s Club curato dalla Officer Distrettuale dottoressa Marisa Briguglio, che ieri ha dato il via alla campagna di prevenzione partendo dal plesso di Furriolo dell’I.C. 2 di Capo d’Orando, guidato da Rita Troiani, con la visita oculistica di screening gratuita per i piccoli alunni in età prescolare.