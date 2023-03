Terme Vigliatore: accordo di programma per mettere in sicurezza i torrenti Novara-Mazzarrà e Patrì

I comuni di Novara di Sicilia, Tripi, Mazzarrà Sant’Andrea, Furnari, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Castroreale e Barcellona Pozzo di Gotto hanno firmato un accordo di programma per la realizzazione dei lavori di mitigazione dei rischi alluvionali nei torrenti Novara-Mazzarrà e Patrì.

Saranno previsti anche interventi di arginatura e risagomatura degli alvei con creazione a margine di una pista in terra battuta per permetterne l’accesso ed il controllo, in avanti, in prossimità di attraversamenti e ponti di opere di ingegneria naturalistica ed infine protezioni-scogliera per evitare il dilavamento e l’erosione per salvaguardare la proprietà pubblica e privata.

Il comune di Terme Vigliatore è stato identificato come comune capofila e si è impegnato a porre in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’intervento, dalla progettazione all’esecuzione dei lavori. Nel caso si rendesse necessaria l’approvazione di varianti, dovrà essere acquisita l’autorizzazione dei comuni interessati.

L’accordo è stato firmato a seguito di un incontro svoltosi presso la sede del comune di Terme Vigliatore nel corso del quale si è ravvisata la necessità di attivarsi per la messa in sicurezza e rinaturalizzazione delle aste fluviali dei due torrenti dei territori del barcellonese.

A seguito di un ulteriore incontro svoltosi a Messina tra i sindaci e i funzionari dell’Autorità di bacino è emersa la possibilità di poter beneficiare di specifici finanziamenti per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza dei torrenti.