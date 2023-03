Basket serie C Silver: il Patti Basket supera l’Olympia Canicattì al PalaSerranò

Il Patti Basket muove finalmente la classifica ed in un confronto mai messo in discussione, ieri sera, al PalaSerranò di Patti, ha superato l’Olympia Canicattì, penultima in classifica, per 80 a 60. Una vittoria che da finalmente fiato ai ragazzi pattesi; se non ci fossero stati sfortuna ed errori, in questo momento avrebbero potuto giovarsi di punti in più e chance di agguantare posizioni migliori.