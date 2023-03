Sinagra, tragedia sfiorata. Pullman esce di strada e finisce in una scarpata, 3 feriti non gravi

Un pullman turistico è uscito di strada in corrispondenza di un bivio sulla S.S. 116 in località Limari, nel comune di Sinagra, nella tarda mattinata di oggi, mentre viaggiava verso Castell’Umberto, finendo in una scarpata. Il pullman trasportava un gruppo di turisti che da Villabate ed era diretto a Tortorici, dove erano attesi per un tour che comprendeva la visita di museo, mulino e degustazione di prodotti tipici.

Dalle prime informazioni giunte alla nostra redazione, sembra che giunto nei pressi del bivio, il mezzo si sia fermato. Sembra fosse rimasto incastrato. Secondo fonti in loco, buona parte dei passeggeri, una quarantina in tutto, sarebbero scesi per consentire di sbloccare il mezzo. A quel punto il pullman, improvvisamente, avrebbe preso velocità, all’indietro, sfondando le barriere di protezione, uscendo di strada e finendo in una scarpata. Sul mezzo c’erano circa una decina di persone. Le prime informazioni parlano di tre feriti, pare non gravi.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero e messa in sicurezza e i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Patti.

Aggiornamento ore 12:30: l’amministrazione comunale di Sinagra ha messo a disposizione dello sfortunato gruppo di turisti un punto di accoglienza, presso una trattoria locale, per dare loro prima assistenza. Due feriti sembra siano stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre un’altro sarebbe stato medicato sul posto. Per loro, lo ricordiamo, solo lievi ferite. Gli altri turisti, invece, verranno trasferiti a bordo di alcuni pulmini – messi a disposizione dal loro tour operator – a Tortorici.

Notizia in aggiornamento.