Miss Reginetta d’Italia: Crystal Grande pronta per la finale regionale

Oggi per la nostra intervista dedicata alle partecipanti del concorso Miss Reginetta d’Italia ci siamo trasferiti a Messina, ad attenderci nella città dello stretto la finalista regionale Crystal Grande che è stata selezionata a Castell’Umberto una bellissima località nebroidea.

Crystal ha 16 anni e la prima cosa che mi colpisce di lei sono i meravigliosi occhi azzurri e i suoi lisci capelli biondi, non è altissima, ma il suo fisico è proporzionato e allenato.

In questo periodo il suo primo pensiero è lo studio, lei frequenta la scuola Emilio Ainis Messina.

Cosa faresti per un mondo migliore? Secondo me per rendere un mondo migliore ognuno di noi deve mettere del suo piccolo, potremmo partire dai piccoli gesti ad esempio essere collaborativi ed aiutarsi a vicenda.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Il mio hobby è fare shopping, le mie passioni sono la danza e ascoltare la musica.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Per me l’amicizia è una delle cose più importanti dove alla base ci deve essere fiducia, sincerità e soprattutto il rispetto reciproco. Per me la famiglia è anche amore, affetto ed aiutarsi nei momenti difficile.

Che rapporto hai con gli animali? Io amo quasi tutti gli animali, diciamo che ci sono quelli che mi piacciono di più e quelli di meno.

Cosa ti aspetti dal concorso ? Mi aspetto divertimento e nuove amicizie, spero di vivermi questa esperienza al meglio e comunque vada è stata una delle esperienze più belle della mia vita.

Qual’è il tuo motto? L’importante è partecipare e divertirsi, comunque vada godersi il momento.

Miss Crystel Grande è una persona molto riservata, solare, a volte socievole, gli piace visitare posti nuovi, fare foto e stare insieme a persone che gli vuole e gli vogliono bene. Non vede l’ora di tornare a sfilare e mettersi in gioco.

Per partecipare a Miss Reginetta d’Italia basta chiamare la segretaria Nuccia al 339 82 54 709 o consultare il sito www.reginettaditalia.it