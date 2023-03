Cgil, Uil e Fials hanno promosso un sit-in tenutosi questa mattina per rilanciare, attraverso atti concreti l’ospedale di Sant’Agata di Militello, struttura sanitaria fondamentale e strategica per tutto il territorio nebroideo.

Non solo i sindacati, presenti anche privati cittadini che lottano ogni giorno contro lo smantellamento dell’ospedale, come la signora Valentina Cassarà, in dolce attesa, costretta a spostarsi di decine di km per ogni visita o controllo di routine.