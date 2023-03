S. Agata Militello, partita contro Catania: biglietti nominativi per ospiti e imponenti misure per l’ordine pubblico

A seguito del tavolo tecnico che si è svolto questa mattina presso la Questura di Messina, è stato dato l’ok alla vendita dei biglietti per il settore ospiti per il match Città di Sant’Agata v/s Catania valevole per il campionato di serie D, girone I, che si giocherà domenica 5 marzo alle 15 allo stadio “Fresina” di Sant’Agata di Militello. A rendere note le disposizioni del Questore di Messina Gabriella Ioppolo, è la società biancazzurra, attraverso i canai social.

650 posti i posti disponibili per gli ospiti che saranno messi in vendita con biglietto nominativo (previa esibizione del documento di identità) esclusivamente attraverso il seguente rivenditore individuato: Puntoticket – Viale della Libertà 91 – Catania – Telefono 095/8168949.

Le forze dell’ordine, di concerto con le due società, ai fini dell’ordine pubblico, raccomandano tassativamente a chi fosse sprovvisto di biglietti di evitare di recarsi allo stadio. Sarà quindi istituita una zona di pre-filtraggio a debita distanza dall’impianto sportivo dalla quale potranno transitare solo i possessori del biglietto. In vista del maggior afflusso di persone, saranno predisposte imponenti misure per garantire l’ordine e la sicurezza pubblici sia dentro che fuori lo stadio.