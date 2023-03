Ospedale Sant’Agata Militello, appello Cisl ai cittadini per partecipare al sit-in di sabato 4 marzo

Non è tra le sigle sindacali che hanno organizzato il sit-in che si terrà nella mattinata di domani sabato 4 marzo, ma anche la CISL FP sarà presente per promuovere il rilancio dell’ospedale di Sant’Agata di Militello e respingere qualsiasi disegno di privatizzazione del nosocomio, struttura sanitaria fondamentale per tutto il territorio nebroideo.

Francesco Muschio, componente delle segreteria Provinciale e Responsabile Cisl Fp Sant’Agata di Militello, ha lanciato, anzi, un appello, per chiedere alla popolazione civile di aderire attivamente alla mobilitazione.