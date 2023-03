Da Capo d’Orlando ai Pirenei, la passione di Tony Carrello per le scalate è diventata una professione

Scalatore per professione e per passione. Tony Carrello, nativo di Capo d’Orlando, con grande impegno e forza di volontà è riuscito a coronare il suo sogno: scalare montagne. Per farlo si è trasferito dalla Sicilia alla Spagna, a Barcellona, facendo dei Pirenei la sua seconda casa. Tony con il tempo è diventato uno scalatore molto apprezzato e ha da poco raggiunto i 50 mila followers su Instagram.

La Sicilia, però, rimane sempre nel suo cuore: Tony torna ogni estate a Capo d’Orlando per trascorrere tempo con la sua famiglia.