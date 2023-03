Torrenova mette in vetrina i suoi talenti. Viviana Renzetti pronta per la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia

Aspettando l’ottava selezione per la Sicilia orientale del concorso Miss Reginetta d’Italia, a cui possono partecipare tutte le ragazze dai 14 ai 29 anni, continuiamo a conoscere le prime finaliste regionali.

Oggi ho incontrato Viviana Renzetti, 18 anni di Torrenova, studentessa al liceo delle scienze umane. Viviana ha dei meravigliosi occhi castani e capelli biondi cenere e un corpo perfetto nei suoi 160 cm.

Miss Viviana Renzetti è una ragazza molto semplice e socievole che ama stare in compagnia a dialogare e scherzare con gli amici.

Cosa faresti per un mondo migliore? Per un mondo migliore annullerei tutta la cattiveria e la violenza che porta solo distruzione.

Il suo hobby non sembra vero, ma è fare la babysitter, mentre le sue grandi passioni sono ascoltare la musica e la danza.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Per me l’amicizia è una delle cose più importanti che possano esistere senza la quale non si potrebbe vivere; la famiglia invece è casa, è un rifugio dove i problemi spariscono.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? La cosa che ricordo e cui penso spesso è la mia partecipazione al concorso Miss Reginetta d’Italia, dove mi sono divertita molto e a Torrenova, nella mia città, sono stata selezionata per partecipare alla finale regionale.

Cosa ti aspetti dal concorso? Mi aspetto semplicemente di potermi divertire e di conoscere nuove persone per arricchire il mio bagaglio culturale.

Il suo motto è “l’importante è divertirsi” anche perché la sua solarità traspare ad ogni sguardo e ad ogni sorriso.

Viviana ama stare all’aria aperta e una delle sue più grandi passioni è viaggiare.

Non vede l’ora di affrontare altre selezioni per vivere ancora di più le emozioni che il concorso gli sta riservando e invita tutte le ragazze a partecipare: Ho trovato un ambiente meraviglioso, Nuccia è una signora gentile e disponibile che mi ha aiutato ad integrarmi subito nel gruppo. Invito tutte le ragazze a provare questa esperienza.

Ormai le selezioni sono entrate nel vivo e per partecipare basta chiamare il 339 82 54 709 o consultare il sito ufficiale www.reginettaditalia.it