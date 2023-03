San Salvatore di Fitalia: ok per le “borse lavoro” e per il progetto della casa di comunità

Il Distretto Socio-Sanitario 31 di Sant’Agata Militello, del quale fa parte il comune di San Salvatore di Fitalia, ha approvato il progetto esecutivo in materia di vita indipendente “Borse lavoro”, con l’intento di promuovere percorsi e politiche condivise di vita indipendente per persone con disabilità.

Il Comune di San Salvatore di Fitalia, con istanza presentata nel 2022, ha chiesto di partecipare come soggetto proponente con la propria attività economica Farmacia Comunale San Salvatore di Fitalia , al fine di ospitare un soggetto ammesso come “borsista”, selezionato a seguito di pubblicazione di bando pubblico dal distretto sociosanitario.

“Siamo lieti di comunicare che è stato stipulato nei giorni scorsi il contratto di lavoro, sottoscritto dal sindaco, quale legale rappresentante della farmacia comunale, dal referente del distretto socio-sanitario e dal borsista, che a partire da oggi sarà impiegato per un anno nella Farmacia Comunale ha spiegato il sindaco Giuseppe Pizzolante; dopo il progetto “𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶” attualmente in corso e il finanziamento ministeriale PNRR ottenuto per il progetto “𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗪𝗼𝗿𝗸”, 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗲𝗱𝗿à 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗮𝗲𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶, continuiamo a promuovere iniziative in ambito sociale, al fine di garantire una vita sempre più indipendente ai soggetti diversamente abili e favorire la loro inclusione all’interno della nostra società per un comune sempre più inclusivo.