Milazzo:L’assessora alla Cultura Scolaro incontra tutte le realtà associative cittadine

L’assessora alla Cultura, Lucia Scolaro ha deciso di avviare un confronto con tutte le

realtà associative presenti sul territorio, gli operatori culturali, i club service, le

parrocchie e i dirigenti scolastici per ascoltare le loro istanze e discutere insieme delle

iniziative che possono essere attuate per la crescita culturale della città.

Il primo incontro è stato fissato già domattina a palazzo D’Amico alle 9,30 con le

associazioni culturali. Seguirà alle 10,30 quello con i gruppi e le associazioni teatrali.

Lunedì mattina invece, alle 10,30 nella sede dell’assessorato (locali pubblica

istruzione area Diana) è prevista la riunione con gli editori ed i librai e nel

pomeriggio, a palazzo D’Amico, quella con i club service (Rotary, Lions, Kiwanis,

Soroptimist).

Infine martedì 7, nella sala giunta di palazzo dell’Aquila, riunione con i parroci alle

10 e a seguire, alle 11 con i dirigenti scolastici.

“Ho deciso di promuovere gli incontri – ha detto l’assessora Scolaro – proprio per

comprendere obiettivi e impegni di queste realtà cittadine che, nel proprio ambito di

azione, svolgono un ruolo importante. E ciò per poter iniziare un percorso congiunto

finalizzato a promuovere attività che assicurino un ritorno positivo alla nostra

Milazzo”.