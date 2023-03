Mistretta – Angela protagonista ai “Soliti Ignoti” su Rai 1 con la pasta di mandorle

Serata speciale per Mistretta, protagonista in prima serata su Rai 1. L’amastratina Angela Cristina è stata una degli 8 ignoti presenti alla puntata del 1° marzo dei “Soliti ignoti”, il seguitissimo programma condotto da Amadeus su Rai Uno. La Sicilia ancora una volta in prima linea in uno dei programmi più seguiti della prima serata tv.

Angela è stata seguita da tantissimi concittadini, e non solo, in tv. “Fa Pasta di Mandorle” era l’identikit nascosto ed è stato indovinato dai concorrenti di questa sera, che hanno associato la città di Mistretta al dolce tipico amastratino, guadagnando così la somma di 5.000€. Angela gestisce infatti la pasticceria “Dolci Tentazioni”, insieme al padre e alla sorella, portando avanti la tradizione di famiglia.

Angela era stata anche scelta dai concorrenti come possibile parente del parente misterioso: opzione che si è rivelata errata, ma è il bello del gioco.