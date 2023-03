Giornata Mondiale dell’Obesità – Il 4 marzo bimbi in piazza a Messina

Sabato 4 marzo, le città di Genova, Parma, Napoli e Messina scenderanno in campo per la Giornata Mondiale dell’Obesità, celebrata quest’anno per la prima volta anche in Italia. Lo slogan è chiaro: Changing perspectives: Let’s Talk about obesity – Cambiamo i punti di vista: parliamo di obesità.

Uisp e Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), con il supporto della Croce Rossa Italiana, lo hanno fatto proprio, organizzando una grande manifestazione di piazza che coinvolgerà i bambini e le loro famiglie.

L’intento è quello di promuovere, sin dalla tenera età, l’adozione di uno stile di vita salutare e la conoscenza degli effetti positivi e a lungo termine di una regolare attività fisica e di una corretta alimentazione.

In riva allo Stretto, i promotori dell’iniziativa sono Santino Cannavò, presidente di Uisp Messina, la prof.ssa Margherita Wasniewska, Direttore dell’UOC di Pediatria dell’Azienda Policlinico di Messina e membro del Direttivo della SIEDP e la prof.ssa Mariella Valenzise, Referente Regionale SIEDP e Responsabile del Centro Regionale di Riferimento dell’obesità Infantile. L’evento godrà del patrocinio del Comune di Messina, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino e dell’Università degli Studi di Messina e beneficerà del supporto logistico e dell’assistenza sanitaria del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana.

Appuntamento quindi a sabato 4 marzo, a Messina, in Piazza Unione Europea (Piazza Municipio), dalle 9 alle 13. In questa occasione, i piccoli partecipanti saranno coinvolti in diverse attività sportive e ludiche; contestualmente, i loro accompagnatori riceveranno informazioni e consigli da parte del personale altamente qualificato del Centro di Endocrinologia Pediatrica dell’UOC di Pediatrica del Policlinico di Messina.

Al termine dell’evento in piazza, i partecipanti riceveranno in dono un frisbee come simbolo della manifestazione: giocare e rilanciare, muoversi e divertirsi per combattere la sedentarietà.