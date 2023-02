San Piero Patti – Il grande successo del Carnevalone 2023 ha coronato la 36a edizione del Gran Carnevale

Il pubblico delle grandi occasioni ha gremito le vie principali del centro sampietrino lo scorso sabato per l’evento conclusivo del Gran Carnevale sampietrino, organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, e dall’associazione ASD Petra.

Il Carnevalone sampietrino, infatti, si è confermato un evento capace di attrarre un grande numero di visitatori da tutto il comprensorio grazie alla particolare bellezza del suo corteo di carri allegorici e gruppi mascherati provenienti anche dai principali carnevali dell’hinterland. Oltre 20 tra gruppi e carri in cartapesta hanno sfilato per le vie principali del centro storico per poi dare vita alla grande festa finale in piazza Duomo che è stata arricchita dai De Colores Band e dalla degustazione del piatto simbolo della tradizione carnascialesca: i maccheroni al sugo.

Il Carnevalone ha visto la partecipazione di “delegazioni” di carri e gruppi provenienti da Patti, Montalbano Elicona, Sinagra e Librizzi. Sul palco della premiazione, insieme al sindaco Marchello e all’assessore Gianluca Di Bella, si sono avvicendati anche i primi cittadini dei centri coinvolti, Gianluca Bonsignore, Nino Todaro e l’assessore Simone Bonfiglio di Sinagra. Il Carnevale sampietrino così si conferma anche occasione di collaborazione e di proficue sinergie con le amministrazioni dei comuni vicini.

L’Amministrazione comunale sampietrina, al termine di questi eventi, sente il dovere di ringraziare l’associazione Petra per l’impegno profuso nell’organizzazione del Gran Carnevale insieme a tutti i carristi, i gruppi mascherati e quanti in maschera hanno impreziosito le giornate di domenica 19 e sabato 25 febbraio. Un ringraziamento sentito va alle sarte, alle famiglie e tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione dei vestiti e dei carri, consentendo a questa bella tradizione sampietrina di continuare a rinnovarsi.

Si ringraziano per il prezioso contributo nel gestire la sicurezza: i Carabinieri della stazione di S. Piero Patti al comando del maresciallo Francesco Pino; la Misericordia di San Piero Patti con il governatore Santino Mondello, l’E.T.S. A.E.O.P. Associazione Operatori Polizia Sezione di Paternò e Linguaglossa, responsabile Salvatore Corsaro, l’ANC – Sezione di Patti, presidente Lino Tilenni. Un grazie al corpo della polizia municipale e ai dipendenti comunali. Si ringrazia inoltre per le forniture il Bar Pagliazzo. Un ringraziamento anche ai media della provincia che hanno dato grande risalto agli eventi.

Di seguito il dettaglio dei vincitori di questa 36a edizione e dei premi di categoria e speciali assegnati:

Primo Classificato (Miglior Carro – Categoria A) “I chi ti viesti?- Peppe Nappa”

Miglior Gruppo Over (Categoria B), “Sarà quel che sarà. Nooo… ‘ntaressa”

Miglior Gruppo Under (Categoria C), “Quelle che lasciano il segno”

Premio Speciale – Migliore Lavorazione della Cartapesta, al carro “Space Jam”

Miglior Carro Ospite “Braccio di Ferro”

Miglior Gruppo Ospite “E uscimmo a riveder le stelle”

Premio Simpatia “Lo chiamavano Trinità”

Premio Originalità “Pandini Addams”

Premio Migliore Coreografia “Quelle che lasciano il segno”

Premio Peppe Nappa “I chi ti vesti?”

Premio Giuria “A carnevale ogni scherzo vale”

Inoltre la giuria attribuisce i seguenti riconoscimenti speciali:

Premio Entusiasmo ” Tu si que-carnevales”

Premio Giovani Promesse “La ciurma della felicità”

Premio Comunicazione Solidale “I supereroi di Santa Maria”

Premio Eleganza “Rio de Sampiero”

Premio Mondo Magico “Le fate”

Premio Speciale Costume “Galileo Galilei”

Premio Speciale Giuria Migliore Coreografia Gruppo Ospite “Area Brasilera”

Premio Speciale Giuria Gruppo Ospite, “Attentu a come ti movi”

Premio Social- categoria carri “Space Jam”

Premio Social- categoria gruppi “I supereroi di Santa Maria”