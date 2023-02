Miss Reginetta d’Italia: Anche Torrenova sarà protagonista alla finale regionale grazie a Giorgia Graziano

Reduci dalla 7^ selezione del concorso “Miss Reginetta d’Italia” svoltasi al Paradise di Mirabella Imbaccari, dove altre bellissime ragazze siciliane sono state protagoniste sulla prestigiosa passerella del concorso, continuiamo a conoscere le finaliste regionali 2023 della Sicilia orientale.

Oggi ho incontrato Giorgia Graziano, 15 anni di Torrenova.

Giorgia frequenta il 2° anno del liceo linguistico “Sciascia-Fermi” a Sant’Agata di Militello.

Il sorriso è meraviglioso e ad ogni mia domanda illumina i suoi occhi neri, stesso colore dei lunghi capelli.

La nuova finalista regionale ha vinto la selezione di Torrenova, meravigliosa cittadina del messinese.

Cosa faresti per un mondo migliore? Rendere il mondo migliore è un progetto ambizioso, ma non impossibile. Ognuno di noi in prima persona può fare la differenza, a partire dai piccoli gesti, come ad esempio rispettare

gli altri, essere gentili e collaborativi con le persone, essere un po’ più empatici e aiutare chi ha bisogno.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Sin da piccola ho frequentato scuola di danza, per un totale di otto anni non consecutivi. Mi sono esibita in vari saggi e ogni volta ero sempre più emozionata di salire sul palco. Al

momento il mio hobby è la palestra. Allenarmi mi rilassa e allo stesso tempo mi dà energia.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Io vedo l’amicizia come un rapporto basato sulla fiducia e il rispetto reciproco. Gli amici sono quelle persone con cui scegliamo di condividere tutti i nostri momenti più belli, ma si

riconoscono soprattutto da quelli più tristi e difficili. Per me però è molto importante anche il supporto della famiglia in ogni situazione. Ha un ruolo importantissimo nella vita di ciascuno di noi perché ci aiuta nei momenti di difficoltà, ci accompagna, ci consiglia e ci aiuta a prendere decisioni.

Che rapporto hai con gli animali? Io adoro gli animali, sono affettuosi, fanno compagnia e comprendono le nostre emozioni. Mi sarebbe tanto piaciuto crescere con un animale domestico in casa e ancora adesso vorrei averne uno.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Se c’è una cosa che non potrei mai dimenticare sono i viaggi che ho fatto. Amo viaggiare e, personalmente, adoro le scoperte che si fanno durante i viaggi e il contatto con persone e

culture diverse.

Cosa ti aspetti dal concorso ? Cercherò di vivermi questa esperienza al meglio perché comunque vada è giusto mettersi alla prova e dimostrare a se stessi che possiamo farcela.

Qual’è il tuo motto? Sii sempre te stessa e non smettere mai di credere nei tuoi sogni.

Giorgia è molto concentrata nello studio, ma nello stesso tempo non vede l’ora che squilli il telefono per essere convocata in altre selezioni di Miss Reginetta d’Italia. Lei è molto contenta di quello che la vita gli offre e cerca di sfruttare ogni occasione al meglio seguendo sempre i consigli della sua amata famiglia.