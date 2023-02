Capo d’Orlando – Sacchi della spazzatura invadono le strade, l’inciviltà regna sovrana

Buste di plastica gettate in ogni dove nel territorio di Capo d’Orlando. In centro, sul lungomare, a Villa Bagnoli, al centro di Pissi, lungo le strade.

Manca la videosorveglianza, mancano le foto trappole e prolifica il comportamento di chi non preferisce differenziare, mette tutto in un sacchetto e getta via dove capita, magari approfittando dell’oscurità.

Gli ispettori ambientali sono sul territorio, cercano tra i rifiuti indizi per comminare le multe. Oggi, aprendo una borsa di plastica, con i rifiuti di tutti i tipi sono stati trovate delle monete da due euro.