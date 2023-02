Barcellona Pozzo di Gotto: Tante risate al Teatro Salonarte di Barcellona Pozzo di Gotto con “Sposerò la vedova allegra”

Al Teatro SalonArte-Petraro di Barcellona Pozzo di Gotto è andata in scena la commedia brillante in due atti “Sposerò la vedova allegra” una parodia, con musiche originali della più famosa operetta, scritta dal giornalista RAI Franco Barbaro e messa in scena dall’Associazione Teatrale “Le Nuove Immagini” di San Filippo del Mela fondata nel lontano 1981.

Associazione che vanta una importante storia teatrale e ultimamente anche cinematografica viste le collaborazioni con la società “Ventitreesimastrada” nei film “Malamuri” e “Dumilapassi”.

A Barcellona Pozzo di Gotto è stato un grande successo con il numeroso pubblico che ha avuto la possibilità di trascorrere due ore divertenti e potuto apprezzare la bravura dell’intero e consolidato cast artistico.

La riduzione della regia di “Sposerò la vedova allegra” è stata affidata a Luigi Mandanici, mentre gli attori principali sono stati Maria Bisbano che ha interpretato Antonia, Graziella Salvatore che ha interpretato Dolores e Matteo Di Bella che ha interpretato Giovanni.

Adesso l’Associazione filippese sta lavorando il ritorno della “Sacra Rappresentazione” che andrà in scena nel periodo di Pasqua a San Filippo del Mela.