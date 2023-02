Scontri dopo Gioiosa-Oliveri, intervenuta prescrizione per un tifoso

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Così ha stabilito il GIP di Patti, Dott, Giuseppe Turrisi, per una vicenda risalente al 14 marzo 2015, che riguarda alcuni scontri avvenuti dopo una partita di calcio tra la tifoseria del Gioiosa e quella dell’Oliveri.

Un 36enne, difeso dall’Avvocato Francesco Scaffidi Domianello, era imputato di due capi di reato: Getto pericoloso di cose e Lesioni personali. Era accusato di aver lanciato una bottiglia in vetro verso i tifosi ospiti dell’Oliveri e di aver colpito un uomo, provocandogli delle ferite e un leggero trauma cranico.

Il giudice Turrisi, nella sentenza pronunziata lo scorso 14 febbraio, ha deciso il non doversi procedere nei confronti del 36enne, a causa dell’avvenuta prescrizione, sia per i reati a lui imputati che per le richieste della parte civile, difesa dall’avvocato Rosanna Sofia.