“Il tuo Nome”, il nuovo singolo della santagatese Valeria Consolo, in arte “Lave”

La musica come passione, per esprimere al meglio i sentimenti di quest’epoca. E’ uscito il nuovo singolo di Valeria Consolo, in arte Lave, giovane musicista di Sant’Agata di Militello.

“Il tuo Nome”, scritto da Lave, anagramma di Vale, e Francesco Oppedisano, con la produzione di Davide Sollazzi e Massimo Colagiovanni, che collaborano con artisti del Calibro di Mengoni, Calcutta, Michielin, sotto l’etichetta “Gotham Dischi”.

“Il tuo Nome” racconta il vissuto di una relazione complicata, l’inizio, durante e la fine di un rapporto simbiotico collegato da un filo invisibile che nonostante abbia diviso le strade del loro amore, non riesce a porre fine mentalmente a questo capitolo, rimanendo cosi legato al ricordo del forte sentimento creato, viaggiando nel limbo dei propri pensieri