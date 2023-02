Finisce fuori strada e precipita in un burrone, rinvenuto morto un 55enne di Longi

Nuova tragedia sulle strade siciliane. Il cadavere di un uomo di 55 anni, originario di Longi, è stato ritrovato questa mattina lungo la strada provinciale, che collega il comune di Longi a quello di Frazzanò.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato all’interno della sua auto, dopo che il mezzo era precipitato in un burrone. Del 55enne si erano perse le tracce da ieri sera, quando i familiari hanno segnalato la scomparsa alle Forze dell’ordine. La Protezione Civile ha iniziato le ricerche stamattina e, nel giro di poche ore, la scoperta del cadavere.

Ancora da accertare le cause del sinistro: ovviamente non si esclude nessuna ipotesi, ma quella più probabile è che potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, con l’auto finita fuori strada a causa di un malore dell’uomo. Sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.