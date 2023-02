Un epico Città di Sant’Agata espugna il campo della Vibonese per 2-3. Adesso il Catania

Continua a vincere e convincere il Città di Sant’Agata, che in trasferta batte la Vibonese per 2-3 dopo 90’ combattuti e intensi.

I biancoazzurri rimangono al terzo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dal Locri.

La squadra di Vanzetto inizia male la gara e la Vibonese ne approfitta per passare in vantaggio con Samake al 13’. La reazione degli ospiti è però furiosa e Vitale trova il pareggio al 25’. Il Sant’Agata sull’onda dell’entusiasmo chiude i primi 45’ in vantaggio: proprio allo scadere capitan Cicirello segna il gol del sorpasso. Nella ripresa il tris firmato da Barbara che non lascia scampo al portiere avversario. La Vibonese accorcia le distanze solo al 90’. Al triplice fischio finale esulta il Sant’Agata, protagonista di una stagione eccezionale. Domenica prossima arriva il Catania al Fresina: ci sarà da divertirsi.