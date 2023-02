La Protezione Civile Siciliana ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle 16.00 di oggi alle 24 di domani. Prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Le precipitazioni, secondo il bollettino, avranno anche carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti moderati, mentre i mari saranno tutti quanti mossi: collegamenti con le Isole Eolie a forte rischio.