Santo Stefano Camastra, inaugurata la fontana danzante di Villa Italia

Arte ed innovazione, suggestione di luci e suoni, acqua che genera magie ed emozioni. Con una inaugurazione che si è tenuta nel pomeriggio di ieri è stata restituito alla comunità uno dei luoghi simbolo di Santo Stefano di Camastra, la fontana di Villa Italia, destinata a diventare luogo d’incontro e socializzazione.

Unica nel suo genere in Sicilia, la fontana alterna, con le diverse proposte di notissimi brani musicali, un articolato gioco di luci e di getti di acqua, comandati da un sofisticato sistema computerizzata. Lo spettacolo verrà inizialmente proposto all’imbrunire di tutti i sabati e le domeniche e poi, durante il periodo estivo, tutte le sere. Gli orari di inizio (al momento è previsto alle ore 19 e dura circa un’ora) della performance, varieranno al variare delle stagioni e delle correlate condizioni di luce solare e verranno, tempo per tempo, comunicati e resi noti, attraverso i canali social, dal competente ufficio dell’Amministrazione Comunale della città della Ceramica. La play list musicale, verrà periodicamente aggiornata con brani noti, rappresentativi della migliore della produzione musicale attuale e passata, sia nazionale che internazionale, per accontentare un po’ tutti. È intenzione dell’Amministrazione Comunale, nella periodica attività di aggiornamento delle play list musicali, raccogliere, tramite la pagina facebook del Comune, proposte e suggerimenti utili da parte di tutti i cittadini .