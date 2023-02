San Filippo del Mela: Carmelo Famà si allontana dal Gruppo di Calogero Leanza

Si scaldano i motori a San Filippo del Mela in vista delle elezioni comunali.

Tanti gli incontri e le alleanze che in questi giorni circolano per le vie della città, ma l’unica certezza, al momento, è la candidatura dell’attuale Sindaco Gianni Pino che con la sua squadra sta già lavorando per il futuro.

Tra i nomi nuovi che stanno circolando, ma non per la candidatura a Sindaco, c’è quello di Carmelo Famà portavoce del gruppo di Calogero Leanza per San Filippo del Mela e impegnato da tempo e con grande successo in varie associazioni.

Carmelo Famà ha partecipato a varie riunioni che si sono svolte in questi giorni incontrando movimenti politici vecchi e nuovi, esponendo le sue idee lontane dal resto dei gruppi che si stanno formando, ma soprattutto non trovando l’appoggio del deputato regionale Calogero Leanza, che con il suo gruppo ha condiviso il cammino vincente del giovane deputato regionale, ha deciso di prendere le distanza e ha richiesto allo stesso onorevole un incontro per capire se ci sono le condizioni per continuare un progetto politico serio per il bene di San Filippo del Mela.

La decisione di Carmelo Famà è stata condivisa da una parte del gruppo che è pronto a fare un passo indietro se non si ristabiliscono le giuste sinergie per poter lavorare al progetto politico iniziato con grande entusiasmo.