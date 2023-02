Elly Schlein vince le primarie del PD. Trionfa anche in Sicilia con il 57%

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. A spoglio praticamente ultimato la Schlein ha raccolto oltre il 53% delle preferenze, battendo il candidato e favorito Stefano Bonaccini.

In Sicilia, netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini.

Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina.

In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti.

Ecco i dati per provincia:

Ragusa: Bonaccini 2687, Schlein: 1356; Trapani: Bonaccini 1650; Schlein 2167: Palermo: Bonaccini 3658; Schlein 6487; Caltanissetta: Bonaccini 1963; Schlein 2945; Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786; Catania: Schlein 6299, Bonaccini 3027; Messina: Bonaccini, 3062; Schlein 2809; Agrigento: Bonaccini 2801, Schlein 2493; Enna: Bonaccini, 2385, Schlein 4102.