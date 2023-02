Domani, dalle 8 alle 20, si vota in molte piazze d’Italia per le primarie del Partito Democratico, che vedono sfidarsi Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Appuntamento anche a Capo d’Orlando, dove l’Assessore Carmelo Galipò è candidato come capolista in provincia di Messina, a sostegno di Bonaccini.