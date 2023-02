Calcio – Il Città di Sant’Agata in trasferta contro la Vibonese. In eccellenza Igea Virtus-Taormina

Nell’attesa del big match del 5 marzo prossimo del “Fresina” quando il Città di Sant’Agata misurerà le velleità del Catania, dopo non aver certo demeritato all’andata allo stadio “Massimino”, domani i tirrenici tasteranno il polso in esterno alla Vibonese, squadra che naviga in posizione medio alte di classifica. Nel caso dovesse arrivare un risultato positivo ed il Locri dovesse capitolare contro la Mariglianese, ultima in classifica, la squadra di mister Vanzetto si ritroverebbe seconda da solo o insieme ai calabresi. In eccellenza il big match è Nuova Igea Virtus-Taormina, la Nebros affronterà la Leonzio in casa, la Jonica contro il Palazzolo, infine il Milazzo giocherà a Modica e vedrà se è finita la carica dei ragusani o se sono in ripresa. In promozione, girone B, il Mistretta andrà a Casteldaccia, il Pro Falcone, con il nuovo allenatore, in casa con l’Aspra, impegni proibitivi per il San Fratello, in casa, con il capoclassifica Geraci e del Gioiosa a Castelbuono. Nel girone C riposa la Pro Mende e domani la Nuova Azzurra Fenice sarà in trasferta a Riposto. In prima categoria girone D Lipari-Orsa, Aquila-Folgore Milazzo, Galati-Comprensorio del Tindari, Nuova Rinascita-Melas e Rodì Milici-Torregrotta. In seconda categoria domani Alcara-Provinciale, Real Rocchenere-Ficarra, e Juvenilia Fitalese, riposa il Pettineo. Infine in terza categoria, comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, Caronia-Oliveri e Tonnarella-Castell’Umberto.