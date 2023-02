Barcellona Pozzo di Gotto: Calcio e divertimento al D’Alcrontres Romeo

Interessante pomeriggio di calcio e di divertimento al D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto organizzato dall’Academy con lo straordinario supporto del Professore Pietro Genovese che da anni lavora per la crescita sportiva e umana dei giovani calciatori.

I ragazzi della categoria esordienti, degli anni 2010 e 2011, delle società Academy Barcellona e SS Milazzo prima si sono sfidati sotto gli occhi attenti degli allenatori e dell’ex capitano giallorosso in serie A Carmine Coppola, ora responsabile del settore giovanile dell’ACR Messina, e poi tutti sulla mongolfiera grazie all’imprenditore Salvatore Imbesi dell’Agrumi-gel che ha voluto regalare questa straordinaria emozione ai tantissimi mini calciatori che hanno partecipato.

Carmine Coppola nel suo intervento ha dichiarato: “l’importante in questa fase è educare bene i giovani, fargli capire i valori dello sport, poi se c’è del talento avranno la possibilità di calcare campi più prestigiosi, non bisogna mai mettere pressione ai giovani per loro deve essere un sano divertimento”.

Molto soddisfatti i vertici dell’Academy Barcellona per la partecipazione e per l’entusiasmo creato in un semplice pomeriggio di sport.