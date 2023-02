Messina: Oggi il taglio del nastro del “Fourteen P24 Padel Center”

Sarà inaugurato oggi (venerdì 24 febbraio) con il taglio del nastro alle ore 18:30 il “Fourteen P24 Padel Center”, situato a San Licandro, via Leonardo Sciascia n. 6, in uno spazio completamente dedicato allo sport del momento voluto fortemente dall’ex capitano dell’ACR Messina degli anni d’oro della serie A Carmine Coppola.

Una struttura di ultima generazione che dispone di quattro campi, attualmente due all’aperto e due indoor climatizzati, più un’elegante area living di attesa con bar-ristorazione e schermi tv, spogliatoi all’avanguardia ed una comoda zona parcheggio. Ogni aspetto è concepito per coniugare, nel migliore dei modi, essenzialità e sostenibilità.

“Stiamo per mettere a disposizione della città di Messina un impianto moderno e curato nei minimi dettagli – dichiara Carmine Coppola.. Abbiamo previsto non soltanto la parte sportiva, ma anche quella aggregativa e relazionale e teniamo tantissimo alla valenza green”. Il “Fourteen P24 Padel Ceter”, che farà parte integrante del “Coppola Fields”, azienda specializzata nella gestione di campi sportivi ed atleti, sarà, inoltre, in tutti i canali social e sfrutterà una app di riferimento per le prenotazioni.

L’evento sarà presentato da Francesco Anania.