Diocesi di Patti: pubblicato il sussidio “Quaresima in famiglia”

In occasione della Quaresima 2023, il servizio di Pastorale Familiare e Giovanile, insieme all’Ufficio Catechistico della diocesi di Patti – diretti, rispettivamente, da don Calogero Tascone, da don Giuseppe Di Martino e da don Vincenzo Rigamo, hanno preparato il sussidio “Quaresima in famiglia”, percorso di riflessione, di confronto e preghiera per adulti, giovani e bambini.

“Anche la famiglia – è scritto nella presentazione – può scegliere di essere luogo privilegiato di preghiera, di riflessione e di carità”. Il sussidio propone “7 incontri del venerdì” che, partendo dall’esperienza di alcuni personaggi della Passione, possono aiutare i membri delle famiglie a intensificare nella fede e nella speranza il cammino quaresimale.

In ogni incontro si propongono un brano evangelico, un commento inerente alla vicenda del personaggio in questione, tre domande per avviare il dialogo, una preghiera e un impegno. Le immagini del sussidio possono anche essere colorate dai più piccoli.

“Ogni famiglia – è spiegato sempre nella presentazione – prepara uno spazio idoneo, in cui vengono appoggiati un crocifisso, una candela e dei fiori”. I personaggi scelti sono: Pilato e il Sinedrio, i soldati romani, la folla, l’apostolo Pietro, la Veronica e il Cireneo, la Madre e Giovanni, Gesù Crocifisso.

(foto dal sito della Diocesi di Patti)