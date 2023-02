Palermo: quante autorità per l’inaugurazione dell’anno accademico

Il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno stamane ha preso parte all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente della Commissione Europa Ursula Von Der Leyen, del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del Presidente della Regione Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del Rettore dell’Università Massimo Midiri.

Nel corso dell’incontro privato, il Presidente Galvagno ha omaggiato la presidente Von Der Leyen con il libro in lingua inglese “Il Palazzo Reale di Palermo”, testo che racchiude la storia di uno dei luoghi più iconici d’Europa.

“È nostro compito rendere maggiormente fruttuoso il dialogo e la collaborazione tra Sicilia e Unione Europea mettendo a regime ogni risorsa disponibile per la crescita sociale ed economica dell’Isola. Questo è un obiettivo irrinunciabile per dare un futuro non lontano dalla propria terra ai giovani siciliani e, finalmente, valorizzare un’area come quella mediterranea assolutamente strategica per l’intera Europa”.

(foto “fonte Regione Siciliana”)