Miss Reginetta d’Italia: Intervista a Gaia Sottile, una ragazza giovane, bella e con le idee chiare

Bella, giovane e con tanti sogni nel cassetto, lei è Gaia Sottile studentessa di Milazzo che è tra le finaliste regionali 2023 del concorso Miss Reginetta d’Italia dopo aver vinto la selezione provinciale svoltasi a Brolo.

Gaia studia grafica e comunicazione all’ITET Leonardo Da Vinci di Milazzo.

La nuova Miss ha 15 anni, viso angelico contornato da lunghi capelli biondi e un fisico perfetto nei suoi 175 cm.

Cosa faresti per un mondo migliore? Come disse Mahatma Gandhi “un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stessi” credo che tutto debba partire da qui, per cercare di donare a noi giovani l’opportunità di incrementare il mondo che ci circonda.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Il mio hobby preferito è la danza, amo ballare, anche se per vari motivi non la faccio più, soprattutto perché non ho tempo, ma è sempre stato il mio sport preferito da quando ero piccolina. Ci vuole la passione, per diventare quello che si vuole e soprattutto per non mollare mai alla prima difficoltà.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Per me la famiglia e l’amicizia sono due cose equivalenti.

La famiglia è la base della vita e riveste un ruolo molto importante ad ognuno di noi, ci consiglia, ci aiuta nei momenti difficili, ci dice quando sbagliamo e ci accompagna nelle decisioni importanti che la vita ci riserva.

L’amicizia è basata sulla fiducia, sulla stima, e soprattutto sul rispetto reciproco e l’amico è colui che non ti invidia, non ti giudica ma ti accetta per quello che sei e ti sta vicino quando ne hai più bisogno. Le amicizie, quelle vere, ci aiutano a costruire la nostra identità.

Che rapporto hai con gli animali? Amo molto gli animali, soprattutto i cani, perché credo che loro siano degli ottimi compagni di vita e a volte è proprio vero che un cane è il migliore amico dell’uomo.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Una cosa che ricordo molto spesso è stato il giorno in cui ho partecipato al concorso Miss Reginetta d’Italia e proprio in quell’occasione arrivai prima, è stato molto emozionante e mi sono sentita molto fiera di me stessa.

Cosa ti aspetti dal concorso ? Dal concorso non mi aspetto di arrivare prima, indubbiamente sarebbe un altro bellissimo traguardo raggiunto, ma credo l’importante sia partecipare e cercare di migliorare sempre se stessi, imparando volta per volta.

Qual’é il tuo motto? Uno dei miei motti preferiti è “Carpe Diem“, ovvero cogliere l’attimo, non lasciarsi mai sfuggire nulla perché non sai mai cosa il destino ti riserva, motivo per cui mi trovo qui oggi, non si sa mai… potrebbe accadere sempre qualcosa di meraviglioso.

Sfilare è stato sempre il suo grande sogno fin da bambina. Ha iniziato all’età di 6 anni con l’ARF Spettacoli e spera di non smettere mai e si impegna nel mondo della moda e dello spettacolo perché gli piacerebbe che diventassero un lavoro che la porterebbe in giro per il mondo per visitare le più belle città.

Gaia ama viaggiare: ”Vorrei crearmi quel bagaglio culturale che ti aiuta a crescere e a migliorare sempre di più la propria persona”.

Pur essendo giovanissima ha le idee chiare, per ora la priorità è lo studio, ma nello stesso tempo calpestare le passerelle della Sicilia con Miss Reginetta d’Italia.

Sabato, 25 febbraio, sarà a Mirabella Imbaccari a partecipare alla 7^ selezione per la Sicilia Orientale per vivere nuove emozioni e conoscere un altro luogo meraviglioso della Sicilia.