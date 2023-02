Milazzo: con “destinazione Federico” arrivano 1.432.000,00 euro

Saranno coinvolti i comuni di Milazzo – capofila e poi Castroreale, Pace del Mela, Rodi Milici, Condrò, San Filippo del Mela, Villafranca Tirrena e Venetico nel progetto “Destinazione Federico”.

Questa opportunità giunge dalla Sogepat, la società di gestione del patto territoriale di Messina nell’ambito di un bando per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

Ad essere ritenuto ammissibile è il progetto per la valorizzazione dei siti turistici per l’importo di un milione e 432 mila euro.

Adesso occorrerà procedere alla stipula di una convenzione con le altre municipalità.

Il progetto redatto dal servizio programmazione strategica del comune di Milazzo diretto da Domenico Lombardo punta alla valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’accessibilità agli stessi, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, promozione e interventi volti a favorire la fruizione delle risorse antiche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (esempio droni, materiale divulgativo, siti web, etc.), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.

“Fare rete in un territorio che deve trovare una via nuova di sviluppo – afferma il sindaco Pippo Midili –. Questo l’obiettivo che ci ha animato con i colleghi di altri 7 Comuni. Portiamo a casa un finanziamento di oltre 1 milione e 400 mila euro che ci consentirà di intervenire sui percorsi turistici ma anche sul recupero del territorio. Ora si passa alla fase operativa per dare le risposte che i cittadini attendono”.