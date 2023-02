Inclusione e futuro per i non i vedenti: l’orlandina Simona Ceraolo ce l’ha fatta. Adesso aiuta gli altri

I non vedenti debbono faticare il doppio rispetto ai vedenti, per potersi realizzare e integrare, a pieno titolo, nella società. Per sensibilizzare i cittadini anche su questi problemi, il Parlamento italiano con la legge n. 126 del 3 agosto 2007 ha istituito la giornata nazionale del braille che si celebra il 21 febbraio. Simona Ceraolo, 33 anni, non vedente oggi è psicologa e responsabile dell’equipe pluridisciplinare della UICI di Messina. Ha perso la vista a tredici anni e passare dalla condizione di vedente a quella di non vedente non è certo stato facile. Ridisegnare la sua vita alla nuova condizione, ha comportato sacrifici, rinunce e soprattutto consapevolezza che doveva reagire per dimostrare agli altri e a sé stessa, di essere coriacea, intelligente e desiderosa di realizzare un progetto: aiutare coloro che si trovavano in una condizione di disagio. Adesso, svolge l’attività professionale anche presso l’Anffas di Patti, è docente presso i corsi Asacom, ha insegnato all’Università di Messina, è animatrice e catechista nella parrocchia San Giuseppe a Capo D’Orlando e soprattutto, volontaria con esperienza in terra d’Africa dove ha portato il suo coraggio e le sue competenze scientifiche, per donare un po’ di “luce” a persone che non possiedono neanche un banale collirio e un occhiale per correggere lievi difetti della vista che, se non curati, portano inevitabilmente alla cecità.