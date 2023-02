San Filippo del Mela: A Carnevale scoppia la “Febbre del sabato sera” in versione “Grease”

Il film “Grease” è stato il tema del Carnevale organizzato dal gruppo “Isotopi del Mela” nel salone parrocchiale Massimiliano Kolbe di San Filippo del Mela.

Greese è Il film cult degli anni ottanta nato dalla regia di Randal Kleiser che ha portato al successo gli attori John Travolta e Olivia Newton-John.

Gli “Isotopi del Mela” sono un nutrito gruppo di camminatori creato dal fotografo, appassionato di musica e amante della natura Carmelo Maio.

Ogni fine settimana esplorano i sentieri, i corsi fluviali, le stradine dei monti peloritani e nebroidei, vanno alla ricerca di luoghi incontaminati e storici.

Per il Carnevale si sono ritrovati e simpaticamente hanno ballato le musiche del film ancora oggi attualissimo indossando gli abiti anni ’50 e per gli uomini non è mancata la brillantina tra i capelli.

Tra un salto e l’altro, tante risate, coriandoli e tanto divertimento, e non poteva mancare una buonissima degustazione di chiacchere e fraviole e spumante per brindare nel migliore dei modi al Carnevale 2023.