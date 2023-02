Vulcano: il Tar ha imposto al Ministero dello Sviluppo Economico di ricalcolare il contributo dovuto ad una società di Palermo

Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà ricalcolare il contributo dovuto ad una società di Palermo per la realizzazione di una struttura alberghiera a Vulcano, nelle Isole Eolie. Così hanno deciso di giudici della quarta sezione del Tar di Catania.

La società palermitana, rappresentata dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio, si è opposta al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa Depositi e Prestiti e all’ufficio comune dei Patti Territoriali per i comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

La contestazione riguardava il fatto che il Ministero, la Cassa e l’Ufficio dei Patti Territoriali avessero rideterminato al ribasso il finanziamento concesso per la realizzazione della struttura alberghiera. La società, che ha chiesto inoltre l’accertamento della somma dovuta e cioè oltre 304 mila euro e la condanna del Ministero al pagamento, ha sostenuto come l’intervento eseguito fosse perfettamente coincidente con quello ammesso a finanziamento in via provvisoria.

Per il resto la Cassa Depositi e Prestiti ha chiesto ed ottenuto l’estromissione dal giudizio, mentre il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

I giudici del Tar sono stati di diverso avviso, ritenendo da un lato incontestata la piena coincidenza tra il progetto ammesso provvisoriamente a finanziamento e l’opera realizzata; dall’altro se è vero che il Ministero ha inteso rivalutare il contributo per la tardiva realizzazione degli investimenti, per i giudici non sono state tenute in considerazione le vicende che, nel corso del tempo, hanno inciso sull’effettivo percorso di realizzazione dell’opera da parte dell’impresa ricorrente e che sono addebitabili anche al comportamento tenuto da altre amministrazioni.

Da qui sussiste l’obbligo del Ministero a procedere al ricalcolo del contributo dovuto. I giudici hanno disposto anche la condanna, in solido, per ministero ed ufficio comune dei Patti Territoriali per i comuni di Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina al pagamento delle spese del giudizio.