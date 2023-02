Gela – Punta un fucile contro i poliziotti, indossando la maschera della “Casa di Carta”: arrestato 21enne

I poliziotti del commissariato di Gela hanno arrestato un 21enne per i reati di porto di arma clandestina con matricola abrasa, ricettazione della stessa e diversi furti aggravati.

Lo scorso novembre un equipaggio della Polizia di Stato aveva notato due giovani che, a bordo di uno scooter senza targa e con i volti travisati dalle maschere della serie “La Casa di Carta”, percorrevano il centro storico.

I poliziotti avevano intimato l’alt al conducente, il quale, anziché fermare il mezzo, aveva accelerato innescando una pericolosa fuga per le vie della città. Il passeggero aveva anche estratto un fucile a canne mozze puntandolo contro gli agenti che li stavano inseguendo. Nel corso della fuga, per le vie del centro, uno dei due fuggiaschi si era poi disfatto dell’arma. Alla fine i due erano riusciti a far perdere le proprie tracce.

Al termine di articolate indagini, coordinate dalla Procura di Gela, i poliziotti della sezione investigativa del Commissariato sono riusciti ad acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell’arrestato che è stato condotto in carcere. Dopo l’interrogatorio e la convalida dell’arresto è stato posto ai domiciliari.