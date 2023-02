Capo d’Orlando, Italia Viva pronta a ripartire. Davide Faraone incontra gli elettori

Nel pomeriggio di ieri, sabato 18 febbraio, nella biblioteca comunale di capo d’Orlando, si è svolto uno dei primi incontri del coordinamento provinciale di Messina di “Italia Viva”, per dare avvio al progetto di riorganizzazione che, grazie all’impegno dell’onorevole Davide Faraone, si sta portando avanti in tutte le province siciliane.

Erano presenti lo stesso Davide Faraone, i componenti dell’esecutivo Regione IV Valentina Falletta e Liliana Modica e Franco Ingrilli, attuale sindaco di Capo d’orlando, nonché i componenti del coordinamento territoriale provincials Nancy Starvaggi, Pasquale Morabito ed Emiliano Lazzara, coordinatore per la provincia di Messina insieme a Civita Simione.

Dopo l’apertura e la presentazione del neo designato coordinatore provinciale, che ha illustrato quali saranno metodiche e principi che ispireranno la riorganizzazione territoriale, tanti sono stati i temi approfonditi dai relatori. Da quello più generale legato al forte astensionismo delle ultime elezioni e che impone un nuovo modo di parlare e coinvolgere gli elettori, ai temi di più concreta e pressante quotidianità legati alle necessità e istanze che provengono dalla società civile.

Partecipata assemblea durante la quale sono stati tanti anche gli interventi dei presenti in sala, che hanno proposto idee nell’ottica di una proficua riorganizzazione territoriale.

Nel corso del dibattito sii sono già preannunciati futuri eventi e incontri per la trattazione di tutte le tematiche più pressanti per la nostra provincia che, dal settore della sanità a quello dei servizi sociali, per finire al mondo della scuola e dell’economia reale, richiedono il contributo di tutti affinché Italia viva possa essere portavoce di concrete proposte e istanze.