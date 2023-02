Calcio, Città di Sant’Agata straripante contro Licata. Con il 3-0 consolida il terzo posto in classifica

Continua la straordinaria stagione dei biancazzurri che superano il Licata 3-0. Nonostante oggi all’appello mancassero Napoli e il capitano Cicirello, la squadra di Vanzetto parte con il piede sull’acceleratore e dopo appena 28″ passa in vantaggio. Sgroppata dell’incontenibile Vitale e palla sul secondo palo per Squillace che con un potente sinistro realizza un gran gol sotto l’incrocio.

Il Città di Sant’Agata sciorina un calcio scintillante ed al 7′ potrebbe raddoppiare con Marcellino che, trovato nel cuore dell’area ospite da Squillace, manca la deviazione vincente. Al 16′ ci prova Bonfiglio dal limite, il suo tiro finisce fuori di poco. Con il passare dei minuti il Licata cerca di allentare la pressione locale ed al primo vero affondo sfiora il pari con Ouattara, che di testa in tuffo manda la sfera a sibilare accanto al palo. Questa rimarrà l’unica azione degna di nota degli ospiti. Scampato il pericolo i padroni di casa riprendono a martellare ed al 27′ soltanto un grande intervento d’istinto di Valenti toglie a Marcellino la gioia del gol. Poco dopo ci riprova Bonfiglio dai 16 metri, Valenti è attento e blocca.

Ad inizio ripresa dopo una conclusione alta di Vitale, al 54′ arriva la rete che indirizza definitivamente la partita. A metterla a segno Squillace con uno splendido calcio di punizione che aggira la barriera e non lascia scampo all’incolpevole Valenti. Al 60′ ci prova Vitolo con un tiro al volo che però termina altissimo. Al 68′ la squadra di Vanzetto potrebbe fare tris. Il neo entrato Romano, grande impatto sul match, in ripartenza serve Barbara che però sciupa calciando a lato. Due minuti dopo ancora Romano sugli scudi, questa volta l’assistenza è per Marcellino, ma il suo tiro cross deviato finisce sul fondo. Al 73′ Bonfiglio con uno gioco di prestigio toglie il pallone dalla disponibilità dei difensori del Licata, ma la sua conclusione a botta sicura trova la provvidenziale deviazione di Vitolo. Il tris arriva all’ 80′ quando sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Calafiore ben appostato a limite lascia partire una traiettoria che beffa Valenti. Per lui si tratta del 10° gol stagionale.

Qualche minuto più tardi potrebbe esserci gloria anche per il neo entrato il classe 2005 Catalano, ma il suo diagonale trova da deviazione sul fondo di Valenti.

Al triplice fischio, grande festa in tutto l’entourage che si gode il successo. Già da domani, però, si comincia a preparare l’insidiosa trasferta in casa della Vibonese.