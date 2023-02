Patti: “Particolari meriti per cui si è distinto nel periodo della pandemia”, un pubblico encomio a Silvestro Nasisi

Il consiglio comunale di Patti ha conferito un pubblico encomio a Silvestro Nasisi in considerazione dei particolari meriti per cui si è distinto nel periodo della pandemia.

L’encomio è stato consegnato questa mattina nell’aula consiliare di Patti dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore e dal presidente del consiglio Giacomo Prinzi, prima che venisse celebrato il consiglio comunale.

Nel 2020 erano stati i consiglieri comunali Mariella Gregorio Nardo, Federico Impalà, Natalia Cimino e Filippo Tripoli a chiedere l’assegnazione di un premio simbolico a Silvestro Nasisi. Con la sua smart grigia, quando la città di Patti era deserta per il Covid, Silvestro ha girato in lungo ed in largo il territorio comunale con la bandiera italiana e con i suoi altoparlanti, portando musica e gioia. Anche in occasione del venerdì santo.

Ecco un post di quel periodo: “A Silvestro Nasisi, Paladino di conforto per i bambini, anziani ed ultimi, che in questi mesi di silenzio forzato ha donato attimi di serenità a tutta la Comunità Pattese e non solo. Rappresenterai l’unico ricordo gradevole, che rimarrà incastonato, tra i mille giorni bui, innaturali, da dimenticare. Con la tua smart grigia hai trasmesso genuina felicità nelle nostre case, sotto i nostri balconi.”

Tanti allora avevano segnalato il gesto carico di altruismo, come simbolo di autentica solidarietà. Oggi quel premio richiesto e segnalato da tanti è arrivato, in consiglio comunale.