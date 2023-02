“Non ci fu violenza sessuale!” I due minori rigettano le accuse

Si è svolto ieri l’interrogatorio di garanzia dei due minori, al momento colpiti da una misura cautelare degli arresti in due comunità, accusati di una presunta violenza sessuale ai danni di una dodicenne.

I fatti sarebbero avvenuti nel dicembre dello scorso anno in un centro dell’hinterland barcellonese. In sede di interrogatorio di garanzia, davanti al gip del tribunale dei minori di Messina Rosa Calabrò, al Pm Annalisa Arena, con i loro difensori, gli avvocati Diego Lanza ed Enzo La Torre, i due minori hanno raccontato una versione diversa da quella che è stata prospettata dall’accusa e hanno ribadito che non c’è stata alcuna violenza. Alla luce di questi fatti i difensori dei due minori hanno chiesto al giudice la revoca degli arresti in comunità o in subordine una misura meno afflittiva.

Il giudice si è riservato la decisione. I due minori, arrestati dai carabinieri della Compagnia di Barcellona il 15 febbraio scorso, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Calabrò, sono accusati di violenza sessuale aggravata ed inoltre, secondo l’accusa, avrebbero ripreso la vittima con un telefonino, per poi inviare il filmato in alcune chat.

Già in sede di arresto gli avvocati dei due giovani avevano contestato quanto è stata additato ai due ragazzi preannunciando nuovi scenari, in attesa degli interrogatori di garanzia. Ora si resta in attesa delle decisioni del giudice.