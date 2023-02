Miss Reginetta: Tutti in passerella con Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over a Mirabella Imbaccari. Tra le protagoniste abbiamo intervistato Claudia Cilluffo

Ritorna la passerella più ambita d’Italia con i concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over organizzati dalla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta che si sta distinguendo in questi ultimi anni per la grande professionalità, serietà e per una impeccabile organizzazione.

I 20 talent regionali sono già da qualche mese alla ricerca delle nuove Miss che ad Agosto sostituiranno la romana Flavia Cappelli per Miss Reginetta d’Italia e per Miss Reginetta Over Michela Albiani, Giovanna Boccia e Tiziana Riccardi elette nel 2022 a Riccione.

Anche i talent Siciliani hanno iniziato le selezioni e sabato 25 febbraio nella splendida location del Paradise di Mirabella Imbaccari si svolgerà la 7^ selezione per la zona orientale che comprende le città di Catania, Siracusa e Messina.

Sono tante le aspiranti Miss che si stanno iscrivendo al 339 82 54 709 e che illumineranno l’evento che vedrà protagonista non solo la bellezza dell’isola, ma anche tanti talenti del territorio tra esibizioni canore e balli.

Tutti a Mirabella Imbaccari, la città del Tombolo, che per una sera diventerà la città della bellezza siciliana.

Tra le protagoniste in questi ultimi anni, a Miss Reginetta Over, è stata la 58 enne palermitana Claudia Cilluffo, una donna molto impegnata che lavora in uno studio professionale occupandosi di consulenza del lavoro.

Anche Claudia ha risposto alle nostre domande per farsi conoscere meglio.

Cosa ci vorrebbe per un mondo migliore? Bisognerebbe aiutare materialmente le famiglie che vivono con forti disagi economici. Ritengo che nessun individuo debba patire la fame, la povertà e la disuguaglianza.

Claudia ama ballare e partecipa agli eventi dedicati alla danza storica e ai balli di coppia. La sua grande passione e sfilare con capi di alta moda e il suo motto è: eleganza e simpatia.

Cos’è per te l’amicizia e la famiglia? L’amicizia è un rapporto di stima e di fiducia reciproca; la famiglia e il punto di riferimento dove generalmente si trova conforto nei momenti belli e brutti della vita.

Hai un ricordo piacevole? Si, una crociera fatta a Copenaghen nel 2012. Un momento meraviglioso tra i fiordi norvegesi.

Cosa ti aspetti dal concorso Miss Reginetta Over? Di conoscere tante persone con le quali confrontarsi, divertirsi insieme e crescere durante questo percorso.

La Miss palermitana è grata allo staff del concorso per come è stata accolta e per avergli fatto vivere questa bellissima esperienza che ancora non è terminata, ma che continua per fargli vivere grandi emozioni