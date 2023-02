Barcellona Pozzo di Gotto: Funzionalità dell’Ufficio Postale di Barcellona Pozzo di Gotto-S. Antonio

Il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, con una lettera indirizzata a Poste Italiane chiede lumi sulla chiusura dell’ufficio del popoloso quartiere di Sant’ Antonio.

Chiusura avvenuta il 30 giugno 2022 con la promessa di aprire l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione che a quanto sembra non sono mai iniziati.

Di seguito la lettera integrale inviata a Poste Italiane:

Con questa mia desidero sollevare a codesta Società una questione che mi è stata recentemente segnalata, di rilievo per la qualità della vita della comunità cittadina.

“Diversi concittadini, infatti, mi hanno riferito della chiusura dell’Ufficio Postale di S. Antonio, non è chiaro se soltanto in via temporanea – e in quest’ipotesi per quali ragioni e per quanto tempo – o, peggio, in via definitiva.

Invero l’Ufficio Postale di S, Antonio ha sempre reso un servizio eccellente e, in virtù della localizzazione collocata in area semiperiferica del tessuto urbano e degli orari di funzionamento, ha sempre assicurato elevati livelli di soddisfazione dell’utenza.

A tal proposito è d’obbligo far presente come l’area che gravita sull’ufficio in argomento – come cennato ubicato in posizione semiperiferica dell’area urbana – è comunque ad alta densità abitativa e con un’elevata incidenza di popolazione anziana.

Poste Italiane S.P.A. con la sua rete di uffici territoriali esercita per le comunità una fondamentale funzione di servizio, e ciò sia con riguardo agli aspetti più squisitamente “tecnici” – afferenti alla organizzazione aziendale, all’efficienza e qualità dei servizi resi, al grado di soddisfazione dell’utenza – sia con riferimento ad altri profili di carattere sociale, laddove il servizio postale corrobora anche la coesione sociale di una comunità, tanto statuale che locale, e sostiene le fasce più deboli della popolazione e le aree marginali del territorio.

Comprendo che la Società opera ormai in regime di mercato e in una logica di un’economia aperta, ma, per quanto appena prima detto, rispetto ad altre realtà imprenditoriali ha una sua particolare “responsabilità sociale”, ancor più in quanto concessionaria di servizi pubblici o di pubblica utilità.

Con questa nota chiedo dunque, a nome di tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, che venga al più presto riattivata la funzionalità dell’Ufficio Postale di Barcellona Pozzo di Gotto-S. Antonio.

Ho certezza che codesta Società vorrà tenere in adeguata considerazione le superiori argomentazioni e fornire le risposte attese.